Объяснено право россиян спать на рабочем месте во время обеда

В России сон сотрудника на рабочем месте не запрещён законом, если он приходится на установленный перерыв.
Однако за попытку вздремнуть в рабочее время можно получить дисциплинарное взыскание. Об этом сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина..
Как отмечается, прямого упоминания сна в Трудовом кодексе нет. Но, по словам экспертов, рабочие места изначально не предполагают отдыха в состоянии сна, поэтому подобные действия могут быть расценены как нарушение трудовой дисциплины. Работодатель вправе применить меры воздействия — от выговора до увольнения.
Разрешённый перерыв сотрудник может использовать по своему усмотрению. Закон допускает отдых в любой форме, если он не мешает коллегам и не нарушает режим работы. В этот период вздремнуть — законное право.
При этом подчёркивается, что увольнение применяется только в исключительных случаях. Речь идёт о ситуациях, когда сон работника привёл к серьёзным последствиям или создал реальную угрозу их возникновения. Это касается прежде всего опасных производств — электростанций, химических предприятий — а также профессий, связанных с безопасностью, включая охранников и водителей.
