Объяснено право россиян спать на рабочем месте во время обеда

При этом подчёркивается, что увольнение применяется только в исключительных случаях. Речь идёт о ситуациях, когда сон работника привёл к серьёзным последствиям или создал реальную угрозу их возникновения. Это касается прежде всего опасных производств — электростанций, химических предприятий — а также профессий, связанных с безопасностью, включая охранников и водителей.