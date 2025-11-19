Ричмонд
Объяснено право россиян спать на рабочем месте во время обеда

В России сон сотрудника на рабочем месте не запрещён законом, если он приходится на установленный перерыв.

Однако за попытку вздремнуть в рабочее время можно получить дисциплинарное взыскание. Об этом сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина..

Как отмечается, прямого упоминания сна в Трудовом кодексе нет. Но, по словам экспертов, рабочие места изначально не предполагают отдыха в состоянии сна, поэтому подобные действия могут быть расценены как нарушение трудовой дисциплины. Работодатель вправе применить меры воздействия — от выговора до увольнения.

Разрешённый перерыв сотрудник может использовать по своему усмотрению. Закон допускает отдых в любой форме, если он не мешает коллегам и не нарушает режим работы. В этот период вздремнуть — законное право.

При этом подчёркивается, что увольнение применяется только в исключительных случаях. Речь идёт о ситуациях, когда сон работника привёл к серьёзным последствиям или создал реальную угрозу их возникновения. Это касается прежде всего опасных производств — электростанций, химических предприятий — а также профессий, связанных с безопасностью, включая охранников и водителей.

