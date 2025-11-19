Фантаст Сергей Лукьяненко разоблачил писателя-новичка, выдавшего ИИ-книгу за свою рукопись

На осенней литературной мастерской Сергея Лукьяненко разгорелся скандал. Начинающего писателя уличили в том, что его «роман» на самом деле создала нейросеть. Фантаст рассказал KP.RU о писателе-новичке, который пытался выдать сгенерированный ИИ-текст за собственную рукопись.
— Молодой автор из Санкт-Петербурга привез достаточно любопытный роман — да, нуждающийся в доработке, но имеющий потенциал. У него получилась героическая космическая фантастика про российских космонавтов. Мы должны были обсуждать эту рукопись, и автор сам — спасибо ему за откровенность — признался, что текст написан нейросетью по его промтам (prompt (англ.) — подсказка, задание, — Авт.), — поделился Лукьяненко.
По словам фантаста, участник хотел пройти отбор, потому что любит фантастику, но «сам писать не умеет» и считает, что машинное творчество скоро вытеснит живых авторов. Его дисквалифицировали.
— По сути, он отобрал чужое место — вместо него мог приехать автор, который сам писал текст, вкладывал свои мысли, свою душу. Лично меня проблема использования ИИ в творчестве сильно беспокоит, — добавил писатель.
Он отметил, что сегодня и в России есть авторы, которые выпускают популярные романы при активном участии искусственного интеллекта.