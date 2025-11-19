Лукьяненко: Авторы популярной литературы уже выпускают книги, сделанные ИИ

Он объяснил, что чаще всего нейросети применяют сетевые писатели, которые привыкли работать в очень высоком темпе. Раньше они пользовались услугами литературных «теней», а теперь — активно привлекают ИИ. В результате, по словам фантаста, получаются «усредненные тексты на троечку». Однако они все равно находят своего непритязательного читателя.