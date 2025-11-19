Лукьяненко: Авторы популярной литературы уже выпускают книги, сделанные ИИ

Фантаст Сергей Лукьяненко заявил, что искусственный интеллект уже стал частью литературного рынка. По его словам, даже некоторые авторы популярной литературы используют нейросети при создании своих книг. Об этом писатель рассказал в интервью KP.RU.
— Лично меня проблема использования ИИ в творчестве сильно беспокоит, потому что даже в России уже есть авторы популярной литературы, которые выпускают романы, написанные с помощью нейросетей, — отметил Лукьяненко.
Он объяснил, что чаще всего нейросети применяют сетевые писатели, которые привыкли работать в очень высоком темпе. Раньше они пользовались услугами литературных «теней», а теперь — активно привлекают ИИ. В результате, по словам фантаста, получаются «усредненные тексты на троечку». Однако они все равно находят своего непритязательного читателя.
По словам Лукьяненко, некоторые авторы в кулуарах не скрывают, что используют ИИ, а иногда в их книгах остаются маркеры машинного творчества. Писатель считает, что такая тенденция «опускает творчество до уровня балагана, жонглирования разноцветными шариками».