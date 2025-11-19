Лукьяненко: Писатели должны брендировать свой стиль, чтобы защититься от ИИ

В будущем авторы могут столкнуться с новой проблемой из-за развития ИИ-технологий. Фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с KP.RU заявил, что писатели должны брендировать свой стиль, чтобы защититься от копирования нейросетями.
— Мысль такая была, но я не знаю, насколько она осуществима без кардинальной переработки законов. В юридическом понимании плагиатом является лишь факт прямого заимствования текста. Если взять чужую книгу, сохранить сюжет, и переписать своими словами, это уже не плагиат, — отметил писатель.
Писатель привел пример из киноиндустрии. В США актеры уже пытались защитить свои лица от использования ИИ для создания цифровых копий. В литературе, по его словам, сделать что-то подобное гораздо сложнее.
— А как юридически закрепить авторский стиль писателя? Возможно, когда-нибудь эти совпадения стиля смогут высчитывать сами же нейросети: в этом тексте 92% Лукьяненко, а в этом — 60% Роберта Джордана (популярный в 1990—2000-х автор романов в жанре фэнтези, — Авт.), — заявил писатель.
Но, по его мнению, защитить авторский стиль писателя можно будет лишь при глобальном подходе и согласованных международных правилах.