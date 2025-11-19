«Попросил дописать за меня главу»: Писатель Сергей Лукьяненко рассказал о своих экспериментах с ИИ

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал о своих личных экспериментах с нейросетями. По его словам, он однажды решил проверить, сможет ли искусственный интеллект дописать за него часть книги, и результат его сильно удивил.
— Недавно я в качестве эксперимента зарядил в нейросетку половину главы своего нового романа и попросил продолжить. Нейросеть достаточно четко поймала мой стиль. Я с ужасом начал читать. Но быстро понял, что на протяжении нескольких страниц не происходит никакого действия, — поделился Лукьяненко в беседе с KP.RU.
Его герой блуждал без цели, а диалоги превращались в бессмысленные разговоры. По словам фантаста, это и есть ключевое отличие человека от машины — способность создавать неожиданные повороты, парадоксы и живую мысль.
— Будто жуешь мокрую вату: вроде бы что-то во рту есть, а вкуса нет. То есть только человек может привнести в текст элемент неожиданности, парадокса, недоступного мышлению машины. Это и отличает нас от нейросетей, — уточнил писатель.
Он заметил, что возможно машины могут приобрести осознанность. И если это случится, проблемы авторства покажутся пустяком. Перед человечеством встанет куда более серьезный вопрос: как выжить рядом с таким интеллектом.