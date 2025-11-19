«Главное, чтобы не сбылся сюжет “Терминатора”: фантаст Лукьяненко о сгенерированных нейросетями романах

Развитие нейросетей уже меняет подход к литературе. Фантаст Сергей Лукьяненко рассказал KP.RU о сгенерированных нейросетями романах. Главное, чтобы не сбылся сюжет «Терминатора».
— Если нейросети разовьются до такого уровня, что обретут нечто похожее на разум и сознание, их творчество действительно станет соразмерным с великими произведениями искусства. Может, нейросеть однажды напишет что-то равное великим книгам вроде «Преступления и наказания» или «Над пропастью во ржи»? — заявил писатель.
По его словам, в таком случае профессия писателя превратится в занятие для маргиналов, которые «соревнуются с экскаватором, кто быстрее выкопает яму». Лукьяненко заявил, что это все же пессимистичный сценарий.
— Мне же больше хотелось бы надеяться, что нейросети возьмут на себя только чисто развлекательную литературу. Да, ИИ-книги захватят какой-то серьезный процент рынка. Да, вся остальная литература, настоящая, ужмется. Вот эти средние авторы, совершенно искренне выпускающие развлекательные романы, будут нейросетями сметены, — отметил писатель.
Сейчас есть десятки известных писателей и тысячи авторов среднего уровня, создающих развлекательные книги. Эти «средние» тексты нейросети могут вытеснить.