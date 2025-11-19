Писатель-фантаст Лукьяненко предсказал последствия появления разума у нейросетей

Развитие нейросетей не стоит на месте и движется гигантскими шагами. Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с KP.RU рассказал, к чему это может привести, если машины когда-нибудь обретут собственный разум. По его словам, в этот момент книги, написанные ИИ, станут последней проблемой.
— Сюжет «Терминатора» — это первый вариант дальнейшего развития событий — если нейросеть решит уничтожить человечество, оценив его как нечто ненужное и потенциально опасное для себя. Но есть и второй вариант, — отметил писатель.
По его мнению, нейросеть может стать для человека ценным союзником, а люди будут лишь сидеть перед экранами, получать еду и услуги от роботов и постепенно вымирать.
— Она научится создавать лекарства от всех болезней, роботы под ее присмотром будут строить хорошие дома, генерировать хорошие фильмы, писать хорошие книги. А людям остается просто сидеть перед экраном, жевать принесенную добрыми роботами пищу, и тихо вымирать, — уточнил Лукьяненко.
Фантаст напомнил, что подобные идеи авторы поднимали еще десятилетия назад. Например, в 1957 году американец Фриц Лейбер описал писателей, которые лишь обслуживали большие электронные машины, генерирующие книги — «словомельницы».