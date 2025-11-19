Писатель-фантаст Лукьяненко предсказал последствия появления разума у нейросетей

Развитие нейросетей не стоит на месте и движется гигантскими шагами. Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с KP.RU рассказал, к чему это может привести, если машины когда-нибудь обретут собственный разум. По его словам, в этот момент книги, написанные ИИ, станут последней проблемой.