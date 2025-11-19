Politico: Министр армии США Дэн Дрисколл с делегацией прилетел на Украину

Министр армии Соединенных Штатов Дэн Дрисколл и начальник штаба Сухопутных войск страны Рэнди Джордж прилетели в Киев с необъявленным визитом. Об этом во вторник, 18 октября, сообщило американское издание Politico, ссылаясь на источники.
Уточняется, что делегация США собирается встретиться с украинскими военными, законодателями и президентом Украины Владимиром Зеленским.
— Это связано с тем, что Штаты пытаются найти способ ускорить окончание конфликта, — сказано в статье.
Одной из ключевых целей поездки являются переговоры о сделке, в рамках которой Украина передаст Америке технологии производства БПЛА.
Отмечается, что министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет пока ни разу не посещал Украину. Таким образом, Дрисколл и Джордж являются самыми высокопоставленными представителями Пентагона, которые прибыли в Киев при администрации президента Дональда Трампа, передает РИА Новости.
Администрация Дональда Трампа в консультациях с Россией тайно работает над новым планом прекращения конфликта на Украине. Об этом сообщили изданию Axios американские и российские чиновники.