Красноярские полицейские депортировали двух иностранцев

В Красноярском крае сотрудники полиции депортировали двух иностранцев за нарушение миграционного законодательства. В региональном МВД уточнили, что граждане уклонились от выезда из России после сокращения им срока временного пребывания. Теперь въезд в страну для них будет закрыт на пять лет.
В ведомстве напоминают иностранным гражданам о необходимости соблюдения установленного срока пребывания на территории РФ и своевременного выезда за ее пределы.
Ранее мы писали, что жителя Красноярского края обвинили в сокрытии более шести миллионов рублей от налоговой.