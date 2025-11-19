Ричмонд
Красноярские полицейские депортировали двух иностранцев

В Красноярском крае сотрудники миграционного управления МВД депортировали двух иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае сотрудники полиции депортировали двух иностранцев за нарушение миграционного законодательства. В региональном МВД уточнили, что граждане уклонились от выезда из России после сокращения им срока временного пребывания. Теперь въезд в страну для них будет закрыт на пять лет.

В ведомстве напоминают иностранным гражданам о необходимости соблюдения установленного срока пребывания на территории РФ и своевременного выезда за ее пределы.

Ранее мы писали, что жителя Красноярского края обвинили в сокрытии более шести миллионов рублей от налоговой.