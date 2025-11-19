Красноярские полицейские депортировали двух иностранцев

В Красноярском крае сотрудники полиции депортировали двух иностранцев за нарушение миграционного законодательства. В региональном МВД уточнили, что граждане уклонились от выезда из России после сокращения им срока временного пребывания. Теперь въезд в страну для них будет закрыт на пять лет.