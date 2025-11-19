«Нейросети пришли быстрее, чем мы думали»: Лукьяненко о рисках развития ИИ

Искусственный интеллект постепенно проникает в массовую литературу, заменяя живых писателей. Уже сегодня ИИ способен генерировать целые романы. Фантаст Сергей Лукьяненко предупредил, что если нейросети когда-нибудь обретут разум, общество рискует столкнуться с настоящим «сценарием Терминатора».
— Это первый вариант дальнейшего развития событий — если нейросеть решит уничтожить человечество, оценив его как нечто ненужное и потенциально опасное для себя. Но есть и второй вариант. Нейросеть наоборот станет для человека незаменимым помощником, — поделился писатель в беседе с KP.RU.
Уже сейчас ИИ активно используется для создания массовой литературы. Лукьяненко объяснил, есть ли шанс не пустить ИИ в творчество.
— Про это говорили, об этом предупреждали, просто нейросети пришли в нашу жизнь несколько быстрее, чем многие надеялись. Как только Искусственный интеллект появился, его стали развивать, потому что его основное предназначение — финансовая выгода (за счет удешевления многих процессов, — Авт.) и безопасность государства, — отметил фантаст.
Лукьяненко подчеркнул, что нейросети уже используют для шифрования информации, взлома чужих кодов и анализа экономических последствий, и, по его словам, если они существуют, закрыть для них какую-то область просто невозможно.