Первый космонавт Красноярского края Кирилл Песков рассказал школьникам о жизни на МКС

«На встречах всегда задают очень много самых разных вопросов. Это неудивительно. Космос — тема многогранная, и говорить о нем можно бесконечно, стараюсь рассказывать максимально полно и понятно. Рад встречам с ребятами, рад побывать на родной земле, поделиться своими впечатлениями. Для меня важно, если мой пример кого-то вдохновит, пусть не на полет в космос, но на какие-то другие достижения. Отмечу, что сейчас у школьников большие возможности для получения образования, технического творчества, есть современные центры с хорошим оборудованием. Так что главное — поставить цель и стремиться к ней».