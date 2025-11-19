Первый космонавт Красноярского края Кирилл Песков рассказал школьникам о жизни на МКС

Первый космонавт из Красноярского края Кирилл Песков встретился с председателем Законодательного Собрания Алексеем Додатко и талантливыми старшеклассниками. Мероприятие состоялось в здании регионального парламента, а после экскурсии космонавт побеседовал со школьниками.
Отвечая на вопросы ребят, Кирилл Песков рассказал о подготовке к полету, жизни на МКС, невесомости и адаптации после возвращения на Землю:
«На встречах всегда задают очень много самых разных вопросов. Это неудивительно. Космос — тема многогранная, и говорить о нем можно бесконечно, стараюсь рассказывать максимально полно и понятно. Рад встречам с ребятами, рад побывать на родной земле, поделиться своими впечатлениями. Для меня важно, если мой пример кого-то вдохновит, пусть не на полет в космос, но на какие-то другие достижения. Отмечу, что сейчас у школьников большие возможности для получения образования, технического творчества, есть современные центры с хорошим оборудованием. Так что главное — поставить цель и стремиться к ней».
Также космонавт рассказал школьникам об успешном опыте ведения блога. Стоит отметить, что во время пребывания на МКС в своем телеграм-канале Кирилл Песков вел дневник, где не только публиковал впечатления о работе в космосе, наблюдения и виды нашей планеты, но и подробно отвечал на вопросы подписчиков.
В свою очередь, Алексей Додатко подчеркнул, что такие встречи очень важны, особенно для детей, которые только выбирают свой жизненный путь:
«Кирилл Песков — вдохновляющий пример для наших мальчишек и девчонок, которые заканчивают школу, определяются в жизни. Особенно это важно для нашего края, который напрямую связан с технологиями космической отрасли. Наш земляк, выпускник назаровской школы, мечтал о небе и о космосе, верил в свои силы и воплотил мечты в реальность».