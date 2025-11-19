Сон на рабочем месте грозит увольнением, но есть исключение: какая причина будет законной

Сон на рабочем месте во время перерыва является законным правом сотрудника, однако если работник уснул в рабочее время, это может привести к дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения. Такое разъяснение в беседе с РИА Новости дала юрист Юлия Санина.
Эксперт отметила, что прямого запрета или разрешения на сон в Трудовом кодексе РФ не существует. Однако это действие может быть квалифицировано как дисциплинарный проступок. Кроме того, сон в рабочее время может быть расценен как неисполнение трудовых обязанностей.
В такой ситуации работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание при строгом соблюдении установленной законом процедуры. Мера воздействия может варьироваться от выговора до увольнения.
При этом юрист подчеркнула, что сон в течение перерыва — это законное право сотрудника. Согласно Трудовому кодексу, работник может использовать перерывы для отдыха и питания по своему усмотрению, что включает возможность вздремнуть, если это никому не мешает.
Увольнение как крайняя мера возможно лишь в исключительных случаях, добавила Санина. Такая ситуация может возникнуть, если сотрудник уснул на рабочем месте, и его действия повлекли серьезные последствия или создали реальную угрозу их наступления. Как правило, эта мера применяется на опасных производствах, а также для сотрудников, отвечающих за безопасность — охранников или водителей.
