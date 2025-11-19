Сон на рабочем месте грозит увольнением, но есть исключение: какая причина будет законной

Увольнение как крайняя мера возможно лишь в исключительных случаях, добавила Санина. Такая ситуация может возникнуть, если сотрудник уснул на рабочем месте, и его действия повлекли серьезные последствия или создали реальную угрозу их наступления. Как правило, эта мера применяется на опасных производствах, а также для сотрудников, отвечающих за безопасность — охранников или водителей.