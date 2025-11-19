В Свердловской области на треть сократилось число отказов от новорожденных

В Свердловской области стало значительно меньше случаев, когда матери отказываются от новорожденных в роддомах. За год эта цифра сократилась на 31%. Такой результат показал проект «Вызов», который помогает сохранять семьи. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Проект работает всего год, но уже помог многим семьям. На 23% уменьшилось число детей, оставшихся без попечения родителей. На 34% снизилось количество случаев, когда родителей лишали прав. Кроме того, удалось сэкономить около 290 миллионов бюджетных рублей — эти деньги обычно шли на содержание детей в приютах и выплаты приемным родителям.
— Главная задача — помогать семьям на ранней стадии, пока проблемы не стали серьезными. Для этого создаются кризисные центры, комнаты психологической помощи и дневные группы для детей, — объяснила министр здравоохранения области Татьяна Савинова.
Сейчас в области уже работают девять центров дневного пребывания детей, 12 комнат примирения и четыре кризисных отделения для женщин с детьми. Более 1200 семей получили помощь в службах ранней поддержки.
Особое внимание уделяют семьям, оказавшимся в трудной ситуации. Благодаря проекту 780 семей смогли улучшить свои условия жизни и были сняты с учета комиссии по делам несовершеннолетних.