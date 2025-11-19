В Свердловской области на треть сократилось число отказов от новорожденных

Проект работает всего год, но уже помог многим семьям. На 23% уменьшилось число детей, оставшихся без попечения родителей. На 34% снизилось количество случаев, когда родителей лишали прав. Кроме того, удалось сэкономить около 290 миллионов бюджетных рублей — эти деньги обычно шли на содержание детей в приютах и выплаты приемным родителям.