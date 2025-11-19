Долг из-за фальшивки. Как понять, что квитанция за ЖКУ — липовая

К слову, в городе сейчас снова активизировались аферисты, специализирующиеся на старой схеме «развода» — обязательной метрологической поверке счётчиков. Такие уведомления приходят от компании «Центр метрологии» — их разбрасывают в почтовые ящики петербуржцев. На бумажках есть номер и дата, когда будут проводиться работы, и уточнение, что согласовать визит мастера нужно по указанному телефону. Извещение выглядит очень правдоподобно, в нём даже есть ссылка на федеральный закон № 102 и печать центра. Лишь в самом низу мелким нечитаемым шрифтом написано: «Данное извещение является рекламой».