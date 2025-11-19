Долг из-за фальшивки. Как понять, что квитанция за ЖКУ — липовая

В почтовые ящики петербуржцев начали активно подбрасывать поддельные квитанции за коммунальные услуги. Как не нарваться на аферистов и можно ли вернуть деньги, если вы попались на уловку, — в материале spb.aif.ru.
Важны детали.
Прежде чем оплачивать квитанцию, нужно обратить внимание на реквизиты: проверить ИНН и расчётный счёт. В пресс-службе жилищного комитета предупредили, что мошенническая схема с квитанциями и правда начала набирать обороты.
В ведомстве посоветовали проверять на платёжке QR-код: «Нужно отсканировать код — если он ведёт не на портал “Госуслуги” или сайт УК, это мошенники».
Ещё одна отличительная особенность — бренды. На настоящем квитке всегда есть логотип ГИС ЖКХ, «Госуслуг» или управляющей компании. Также вместо ФИО мошенники используют обезличенные надписи — например, «плательщик». Ещё один тревожный звонок — слишком большая сумма. Она, как правило, первой должна бросаться в глаза, ведь никому не хочется переплачивать за воду и тепло. Следует обратить внимание и на качество квитанции: тонкая бумага, плохо пропечатанные буквы — дурной признак.
Если у вас возникло хоть малейшее сомнение в подлинности платёжки, не торопитесь! Лучше позвоните в управляющую компанию и запросите подтверждение. А чтобы обезопасить себя на 100%, платить за коммуналку лучше электронным способом — через официальные личные кабинеты.
А вот фальшивую квитанцию за свет вам вряд ли подсунут.
«Единый платёжный документ ЕИРЦ СПб официальный, защищённый, и его практически невозможно сфальсифицировать, — заверили в пресс-службе ЕИРЦ СПб. — Он производится по особой технологии, запечатывается в самоклеящиеся конверты, селф-мейлеры, содержит уникальный QR-код для оплаты, ведущий только на официальный ресурс компании. Каждый житель может убедиться в подлинности документа в личном кабинете ЕИРЦ СПб или в любом офисе клиентской сети».
Однако в ведомстве всё же посоветовали перевести получение платёжек в электронный формат: «Это безопасно, удобно и способствует снижению нагрузки на окружающую среду».
Деньги не вернут.
Как и в ситуации со многими другими мошенническими схемами, деньги обманутому человеку никто не вернёт.
«Единственный вариант привлечь их к ответственности, причём уголовной, если человека, который разбрасывает эти квитки, поймают. Все остальные действия бесполезны, деньги вернуть нереально», — объяснил управляющий партнёр юридической конторы Гессена, адвокат Андрей Тындик.
К слову, в городе сейчас снова активизировались аферисты, специализирующиеся на старой схеме «развода» — обязательной метрологической поверке счётчиков. Такие уведомления приходят от компании «Центр метрологии» — их разбрасывают в почтовые ящики петербуржцев. На бумажках есть номер и дата, когда будут проводиться работы, и уточнение, что согласовать визит мастера нужно по указанному телефону. Извещение выглядит очень правдоподобно, в нём даже есть ссылка на федеральный закон № 102 и печать центра. Лишь в самом низу мелким нечитаемым шрифтом написано: «Данное извещение является рекламой».
Вроде бы всё законно — обычный бумажный спам, но выглядит он устрашающе. Мол, не проверите счётчики, будете платить много денег за воду, по общему нормативу, да ещё с повышающим коэффициентом 1,5. Особенно болезненно это могут воспринять экономные пенсионеры. Поэтому думать о том, что для поверки ещё не пришло время, они станут в последнюю очередь.
На самом деле проводить поверку счётчиков действительно нужно. Но у каждого — свой срок, который указан в паспорте прибора учёта. В среднем это шесть лет. Уточнить его можно в государственной информсистеме «Аршин» — туда лишь надо ввести заводской номер счётчика.
Кстати, указанный в рекламном извещении телефон был недоступен, но, покопавшись в интернете, мы выяснили, что номера компания меняет регулярно, а также использует дополнительные сайты. По одному из найденных в сети телефонов мы дозвонились до некой девушки, объяснившей, что поверка одного счётчика стоит 700 рублей. Для записи она просила назвать район города, адрес и номер квартиры. Это насторожило, ведь официальные компании обычно просят номер извещения. Далее нас предупредили, что перед поверкой будет звонить логист — обозначит время визита мастера.
Отзывы на компанию негативные, а рейтинг вообще 2,9. Пользователи массово пишут, что с «Центром метрологии» связываться ни в коем случае нельзя и сопровождают комментарии нелицеприятными эпитетами.
После вопроса, можно ли поверить счётчики не через этот центр, а через управляющую компанию, трубку моментально положили.
Напоминаем, поверку приборов учёта могут проводить только аккредитованные компании, сведения о которых есть в открытом реестре Росаккредитации на сайте poverka.fsa.gov.ru. Кстати, компании «Центр метрологии» в нём нет, а проверить её по ИНН невозможно: в уведомлении он не указан.