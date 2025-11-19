В Красноярском крае обсуждают систему создания медицинских округов

В пресс-службе краевого минздрава напомнили, что медицинские округа должны помочь устранить административные барьеры между медучреждениями. Пациенты получат возможность обращаться за первичной и специализированной медицинской помощью туда, куда удобнее, а не только в учреждение по месту прикрепления. В качестве примера Алексей Коноваленко привел ситуацию в Богучанском округе, где жителям удаленных поселков территориально ближе доехать до Кодинска, но они не могут получить там плановую помощь, будучи прикрепленными к Богучанской районной больнице.