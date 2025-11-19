В Красноярском крае обсуждают систему создания медицинских округов

В пресс-службе краевого минздрава напомнили, что медицинские округа должны помочь устранить административные барьеры между медучреждениями. Пациенты получат возможность обращаться за первичной и специализированной медицинской помощью туда, куда удобнее, а не только в учреждение по месту прикрепления. В качестве примера Алексей Коноваленко привел ситуацию в Богучанском округе, где жителям удаленных поселков территориально ближе доехать до Кодинска, но они не могут получить там плановую помощь, будучи прикрепленными к Богучанской районной больнице.
Алексей Коноваленко подчеркнул, что изменения носят организационно-управленческий характер. Цель — не сокращение, а максимально эффективное расходование всех бюджетных средств, выделенных на здравоохранение, в интересах пациентов.
«Концепция находится в стадии активного обсуждения, и никаких сроков по завершению этого проекта пока нет. Вопросов очень много, поэтому мы тщательно изучаем мнение жителей, медицинской общественности и ситуацию на местах», — заявил Алексей Коноваленко.
Замминистра пояснил, что вся существующая инфраструктура — ФАПы, врачебные амбулатории, участковые и районные больницы — сохранится и продолжит работу в прежнем объеме.
«Встречи прошли в формате открытого диалога. Врачи активно участвовали в обсуждении, задавали вопросы и делились конкретными ситуациями из практики. В частности, были подняты такие темы, как эффективность кадровой политики, экономическая обоснованность отдельных видов медпомощи, цифровизация делопроизводства и транспортная доступность для маломобильных и онкологических больных», — отметили в пресс-службе.
Алексей Коноваленко заверил, что все озвученные предложения и проблемы тщательно проанализируют и учтут в дальнейшей работе. Подобные встречи с коллективами медицинских учреждений пройдут и в других территориях края.