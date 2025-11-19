В Уфе появился путепровод с фиолетовой подсветкой

Как сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев, завершилось архитектурно-художественное оформление путепровода на проспекте Салавата Юлаева в створе улицы Айской. Градоначальник отметил, что фиолетовый цвет символизирует мир, духовность и гармонию.
Разными цветами на проспекте Салавата Юлаева уже украшены путепроводы:
• ул. Заки Валиди — синий,
• ул. Октябрьской революции — зеленый,
• ул. им. города Галле — бирюзовый,
• ул. 50 лет СССР — красный,
• ул. Мингажева — золотисто-медовый.
Ранее в Уфе привели в порядок путепровод на въезде в город.