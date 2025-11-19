В Красноярске пройдет премьера фильма о минусинских музыкантах на СВО

25 ноября в 19 часов в красноярском «Доме Кино» пройдет премьера документального фильма «Свои о своих». Картина расскажет о музыкантах из Минусинска и Абакана, которые отправились в зону специальной военной операции, чтобы поддержать бойцов и мирных жителей.