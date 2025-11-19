Ричмонд
В Красноярске пройдет премьера фильма о минусинских музыкантах на СВО

Красноярский режиссер снял фильм о музыкантах на СВО.

Источник: Комсомольская правда

25 ноября в 19 часов в красноярском «Доме Кино» пройдет премьера документального фильма «Свои о своих». Картина расскажет о музыкантах из Минусинска и Абакана, которые отправились в зону специальной военной операции, чтобы поддержать бойцов и мирных жителей.

В центре сюжета фильма красноярского режиссера Владимира Ботурова артисты края и Хакасии Алексей Сухов и Анастасия Кочергина. Фильм реализован при поддержке грантовой программы «Документальное кино Красноярья» и Президентского фонда культурных инициатив. На кинопоказ приглашают всех желающих, вход свободный.