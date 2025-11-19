Ричмонд
Суд не согласился с решением полиции выдворить иностранца из Омской области

Гражданина Казахстана, мечтающего стать россиянином, лишь оштрафовали за нарушение режима пребывания в России.

Источник: Комсомольская правда

Из Черлакского района не выдворили гражданина Казахстана, у которого семья имеет российское гражданство. Суд принял во внимание, что гражданин предпринимал меры к получению гражданства РФ, и наказал мужчину штрафом.

Черлакский суд рассмотрел жалобу гражданина Республики Казахстан, который постановлением начальника местной полиции был привлечен к административной ответственности. Жителю Казахстана вменялась статья о нарушение режима пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. По ходатайству полиции мужчину ждало наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей, с административным принудительным выдворением за пределы Российской Федерации. До административного выдворения он был помещен в Центр временного содержания иностранных граждан.

В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что иностранный гражданин вместе с гражданской женой (проживают вместе более 20 лет) и четырьмя несовершеннолетними детьми, которые являются гражданами Российской Федерации, переехали в Россию в 2025 году, где приобрели жилой дом и ведут общее хозяйство. Кроме того, он воспитывал с раннего возраста сына супруги, который принимал участие в ходе СВО и погиб.

Судья принял во внимание, что гражданин предпринимал меры к получению гражданства РФ, получил сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства страны на уровне, соответствующем цели получения вида на жительство, оплатил госпошлину за выдачу или продление сроков действия вида на жительство.

На основании представленных доказательств, суд заменил назначенное наказание в виде принудительного выдворение, наказанием в виде административного штрафа. Гражданин Казахстана освобожден из центра временного содержания иностранных граждан и уже находится в своей семье.