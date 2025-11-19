Ричмонд
В Европе признали несостоятельность сделки с Украиной по истребителям Rafale: это спектакль

Депутат ЕП Мариани назвал спектаклем сделку с Украиной по истребителям Rafale.

Источник: Комсомольская правда

Депутат ЕП Тьерри Мариани от французской партии RN назвал сделку по поставке 100 истребителей Rafale Украине необязательной к выполнению. При этом евродепутат акцентировал, что подобная договоренность стран — спектакль. Его слова передает РБК.

«Что остается от этого дня, который нам представляют как исторический? От встречи украинского президента с французским и “крупных контрактов”? Если хотите знать мое мнение — почти ничего. Почти ничего, кроме красивой постановки», — уточнил он.

По оценке парламентария, заявление главы ЕК о взятии на себя киевских расходов не только вызывает беспокойство в условиях экономического разорения Украины, но и не несет реальных изменений.

Мариани также предположил, что конфликт закончится раньше, чем Владимир Зеленский получит самолеты в 2035 году.

Накануне британский дипломат Ян Прауд сообщил, что Франция не сможет оперативно передать Украине истребители Rafale.