Аналитики назвали топ-10 продуктов, подорожавших в Башкирии за месяц

В Башкирии в октябре зафиксировали значительный рост цен на ряд продовольственных товаров. Наибольшее подорожание, согласно отчету Башстата, коснулось свежих овощей и яиц.
Лидером по росту цен стали свежие помидоры, которые подорожали на 34,89% по сравнению с сентябрем. Средняя цена за килограмм составила 188,72 рубля.
Существенно выросла стоимость куриных яиц — десяток подорожал на 14,78% до 68,57 рубля. Свежие огурцы подорожали на 11,78%, достигнув 104,58 рубля за килограмм.
Также заметно подорожали белокочанная капуста (+8,67%, до 25,62 рубля), виноград (+7,95%, до 202,48 рубля), лимоны (+7,37%, до 215,97 рубля) и бананы (+7%, до 135,45 рубля).
Замыкают список продуктов с наибольшим ростом цен апельсины (+5,87%, до 160,89 рубля), груши (+3,50%, до 217,20 рубля) и овсяная с перловой крупой (+3,02%, до 38,96 рубля).
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.