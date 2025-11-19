Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитики назвали топ-10 продуктов, подорожавших в Башкирии за месяц

В Башкирии за месяц подорожали помидоры, яйца и огурцы.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в октябре зафиксировали значительный рост цен на ряд продовольственных товаров. Наибольшее подорожание, согласно отчету Башстата, коснулось свежих овощей и яиц.

Лидером по росту цен стали свежие помидоры, которые подорожали на 34,89% по сравнению с сентябрем. Средняя цена за килограмм составила 188,72 рубля.

Существенно выросла стоимость куриных яиц — десяток подорожал на 14,78% до 68,57 рубля. Свежие огурцы подорожали на 11,78%, достигнув 104,58 рубля за килограмм.

Также заметно подорожали белокочанная капуста (+8,67%, до 25,62 рубля), виноград (+7,95%, до 202,48 рубля), лимоны (+7,37%, до 215,97 рубля) и бананы (+7%, до 135,45 рубля).

Замыкают список продуктов с наибольшим ростом цен апельсины (+5,87%, до 160,89 рубля), груши (+3,50%, до 217,20 рубля) и овсяная с перловой крупой (+3,02%, до 38,96 рубля).

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.