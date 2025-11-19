В Ростовской области предлагают ввести паспортный контроль при продаже топлива

Разработчики документа полагают, что ограничения должны действовать на АЗС с круглосуточной работой персонала. Именно на них в регионе продается большая часть топлива. На автоматических заправках с полным самообслуживанием бензин и дизель будут продаваться либо свободно, либо с дистанционной проверкой документов.