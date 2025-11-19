Ричмонд
В Ростовской области предлагают ввести паспортный контроль при продаже топлива

Прокуратура Ростовской области разработала законопроект для ограничения продажи топлива несовершеннолетним.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области рассматривается законопроект, устанавливающий ограничения на розничную продажу топлива. Об этом говорится на сайте правительства региона.

Законопроект разработала прокуратура Ростовской области, чтобы предотвратить ДТП с участием несовершеннолетних. Авторы инициативы предлагают установить возрастные ограничения при продаже бензина и дизеля.

По мнению прокуратуры, юношам и девушкам, которые передвигаются по дорогам на питбайках и кроссовых мотоциклах, топливо продаваться не должно. Исключение может быть сделано для подростков, получивших официальное водительское удостоверение.

Взрослым при покупке моторного топлива нужно будет предоставить либо права на управление транспортным средством, либо паспорт.

Разработчики документа полагают, что ограничения должны действовать на АЗС с круглосуточной работой персонала. Именно на них в регионе продается большая часть топлива. На автоматических заправках с полным самообслуживанием бензин и дизель будут продаваться либо свободно, либо с дистанционной проверкой документов.

Областной закон об ограничении розничной продажи топлива может вступить в силу с 1 марта 2026 года.

