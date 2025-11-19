В Красноярске в троллейбусах и трамваях установили датчики контроля пассажиропотока

Красноярск стал одним из первых городов России, где внедряют интеллектуальные транспортные системы. В стране аналогичные проекты реализуются в 24 регионах. В 2025 году на развитие системы в Красноярске из краевого и федерального бюджетов направлено около 67 миллионов рублей.