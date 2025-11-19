В Красноярске в троллейбусах и трамваях установили датчики контроля пассажиропотока

На городских дорогах установили новую партию оборудования для анализа транспортных потоков, а в центре управления дорожным движением подключили современное программное обеспечение. Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает городская администрация.
Так, в этом сезоне на улицах города появились 70 дорожных контроллеров, 21 адаптер и 24 пешеходных светофора с вызывными табло. Подсистема видеонаблюдения и контроля ДТП пополнилась двумя камерами.
Особое внимание уделено общественному транспорту: датчики контроля местоположения и заполняемости установили в 118 троллейбусах и трамваях. До конца года оборудование появится еще в 20 троллейбусах «Авангард».
Главная цель проекта — эффективное управление дорожным движением: повышение пропускной способности дорог, снижение аварийности и оптимизация транспортных потоков. Датчики и камеры собирают данные, которые обрабатываются в едином центре управления, а специальные программы автоматически регулируют работу светофоров, обеспечивая безопасное движение на проблемных перекрёстках.
Красноярск стал одним из первых городов России, где внедряют интеллектуальные транспортные системы. В стране аналогичные проекты реализуются в 24 регионах. В 2025 году на развитие системы в Красноярске из краевого и федерального бюджетов направлено около 67 миллионов рублей.