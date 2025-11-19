«Поиски осложняли погодные условия, применение авиации в первые дни не дало бы эффекта». МЧС озвучило подробности поисков 14-летнего подростка, пропавшего под Березино

МЧС раскрыло подробности поисков подростка, потерявшегося под Березино. Об этом сообщил Первый заместитель начальника республиканского отряда специального назначения «Зубр» Министерства по чрезвычайным ситуациям Андрей Метельский, передает БелТА.
Напомним, поиски потерявшегося в Березинском районе 14-летнего Максима Зеньковича длились шесть дней (подробнее мы писали здесь). Ребенок был найден мертвым. Первый замначальника отметил, говоря про поиски, что сейчас проводится анализ проведенных мероприятий. Он уточнил, что поисковые работы проводились под руководством органов внутренних дел. И добавил, что подразделения МЧС осуществляют техническое обеспечение поиска.
— Я могу оценить первоначально проведенные мероприятия именно с точки зрения технического поиска. Условия были крайне сложные: неблагоприятная метеообстановка, очень сильный туман, периодические дожди и повышенная влажность.
Метельский пояснил, что в момент поисков большую роль играют беспилотные летательные аппараты, которые были использованы.
— Но именно в Березинском районе в первые дни поиска из-за сильного тумана и влажности они не давали практического эффекта. Хотя все наши беспилотники оснащены мощными видеокамерами, тепловизионными камерами, но в тех условиях даже это не позволило нам быстро найти Максима Зеньковича, — сообщил Андрей Метельский.
По словам первого заместителя начальника, в поисках ребенка принимали участие более 3000 человек.
— Место, где был найден ребенок, не было приоритетным. Это непроходимая болотистая местность, где даже взрослый мужчина проваливается. А мы первоначально были нацелены на поиски живого ребенка. То есть в приоритете были другие места, которые обследовались, — отметил Метельский.
Он уточнил, что речь идет про дороги в лесу, дорожки, лесной массив. В указанных местах было больше шансов найти подростка живым. Не дали возможности хорошо отработать метеоусловия и поисковым собакам — когда дождь идет постоянно, то следовой запах теряется.
Андрей Метельский обратил внимание, что применение авиации МЧС в первый день тоже не дало бы эффекта, пояснив:
— Опять же из-за неблагоприятных погодных условий, которые не давали нам полноценно использовать квадрокоптеры, они не дали бы подняться вертолету. Если бы мы даже начали задействовать вертолет, мы бы не смогли использовать квадрокоптеры, так как во время работы вертолета коптеры мы не можем использовать, чтобы не занимать воздушное пространство. Поэтому на первые дни поиска применение авиации МЧС было не совсем целесообразно.
Ранее СК опубликовал видео и заявил о проверке по факту гибели пропавшего школьника под Березино: «Изъяты образцы воды и грунта, велосипед, назначена экспертиза».
Тем временем судэксперты озвучили выводы экспертизы о причинах смерти подростка под Березино.