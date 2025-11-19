«Поиски осложняли погодные условия, применение авиации в первые дни не дало бы эффекта». МЧС озвучило подробности поисков 14-летнего подростка, пропавшего под Березино

— Опять же из-за неблагоприятных погодных условий, которые не давали нам полноценно использовать квадрокоптеры, они не дали бы подняться вертолету. Если бы мы даже начали задействовать вертолет, мы бы не смогли использовать квадрокоптеры, так как во время работы вертолета коптеры мы не можем использовать, чтобы не занимать воздушное пространство. Поэтому на первые дни поиска применение авиации МЧС было не совсем целесообразно.