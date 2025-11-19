В ЧМ по футболу впервые примет участие сборная Кюрасао

Отметим, что главным тренером сборной Кюрасао с 2024 года является 78-летний нидерландец Дик Адвокат, который возглавлял петербургский «Зенит» в 2006—2009 годах. Он привел российскую команду к победе в чемпионате России в 2007 году, а также в Кубке и Суперкубке УЕФА в 2008 году. В 2010—2012 годах Адвокат руководил сборной России.