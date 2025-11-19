В ЧМ по футболу впервые примет участие сборная Кюрасао

Сборная Кюрасао впервые вышла на чемпионат мира по футболу.
Матч со сборной Ямайки завершился ничьей со счетом 0:0, что позволило команде Кюрасао занять первое место в отборочной группе B с 12 очками. На втором месте в группе команда Ямайки (11 очков). Следом идут команды Тринидада и Тобаго (9) и команда Бермудских островов (0).
Отметим, что главным тренером сборной Кюрасао с 2024 года является 78-летний нидерландец Дик Адвокат, который возглавлял петербургский «Зенит» в 2006—2009 годах. Он привел российскую команду к победе в чемпионате России в 2007 году, а также в Кубке и Суперкубке УЕФА в 2008 году. В 2010—2012 годах Адвокат руководил сборной России.
На сегодняшний день участие в чемпионате мира гарантировали 40 сборных. Всего в турнире впервые примут участие 48 команд.
Напомним, ЧМ пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике. 5 декабря 2025 года в Вашингтоне состоится жеребьевка.
Ранее появились сообщения о том, что Россия может провести турнир параллельно с ЧМ-2026, однако в РФС опровергли эту информацию.