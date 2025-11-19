Евросоюз за сентябрь в семь раз увеличил закупки у России лекарств

В сравнении с августом 2025 года закупки выросли в 7,2 раза, а в годовом выражении — почти в пять раз. За три квартала 2025 года общий импорт российских лекарств в ЕС достиг 26,9 миллиона евро, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.