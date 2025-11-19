Евросоюз за сентябрь в семь раз увеличил закупки у России лекарств

В сентябре 2025 года Европейский союз (ЕС) значительно увеличил закупки российских лекарств, несмотря на ограничения и санкции. Согласно данным Евростата, объем закупок медикаментов из России составил 7,6 миллиона евро — это рекорд с декабря 2020 года.
В сравнении с августом 2025 года закупки выросли в 7,2 раза, а в годовом выражении — почти в пять раз. За три квартала 2025 года общий импорт российских лекарств в ЕС достиг 26,9 миллиона евро, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Среди стран ЕС наибольшими покупателями российских медикаментов стали Словения с закупками на сумму 6,5 миллиона евро и Венгрия с 951 тысячей евро, передает РИА Новости.
6 ноября представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт заявил, что организация начала обсуждать со странами — участницами ЕС новые дополнительные ограничения по выдаче шенгенских виз, которые коснутся россиян.
Спустя несколько дней канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС подготовит дополнительный санкционный пакет в отношении России в «ближайшие недели» с целью закрыть существующие бреши в обходе ограничений.