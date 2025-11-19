Медведи в Хабаровском крае залегли в спячку

В Хабаровском крае медведи готовятся к зимнему сну. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», спячка обычно наступает в конце ноября-начале декабря.
По информации регионального управления охотничьего хозяйства края, в регионе насчитывается более 30 тысяч медведей, из них 3,8 тысяч — гималайских (белогрудых) и 26,3 тысяч — бурых.
Большинство из них сосредоточено в северных районах края. Популяция медведей в Охотском округе составляет 3816 особей, в Аяно-Майском — 3468, в Тугуро-Чумиканском — 3396 особей.
— Популяция медведей за последние годы увеличилась, — отмечают в охотуправлении. — Это связано с отсутствием спроса на дериваты (лапы, шкуру, чучела) в странах АТР, дороговизной разрешений на добычу медведей. Кроме того, в Хабаровском крае не развит охотничий трофейный туризм, что влечет за собой неосвоение квот.
Обычно традиционный зимний сон у медведей начинается в конце ноября или начале декабря в зависимости от погодных условий. Однако иногда встречаются медведи-шатуны, которые не залегают в берлоги из-за травм, ранений или болезней. Такие медведи представляют опасность для людей, в связи с чем производится их изъятие из естественной среды обитания в рамках регулирования численности.
— В Охотском округе медведи давно залегли в спячку, поскольку установилась стабильно низкая температура. На дальних кордонах уже доходит до минус 30 градусов, — рассказал охотовед Федор Таран. — Медведи проспят до марта-апреля. Все будет зависеть от того, какая будет погода. Если тепло, то проснутся раньше.
Как рассказали в управлении охотничьего хозяйства, считают медведей весной по выходу из берлог, троплением следов «в пяту» в противоположном направлении следованию медведя — до берлоги, анкетно-опросным методом охотников по окончании промысла, а также в осенний период троплением по переходам в места зимовок.
В ведомстве также уточнили, что информации о случаях нападения этого хищника на человека за последний год в Хабаровском крае нет.
Напоминаем любителям зимних прогулок по лесу о том, как вести себя при неожиданной встрече со зверем.
Постарайтесь не паниковать и незаметно удалиться. Ни в коем случае не бегите! Помните о том, что медведь обладает необычайно тонким обонянием, поэтому при отходе необходимо учитывать направление ветра. Если зверь вас заметил и не обратился в бегство, а напротив, проявляет любопытство, следует попытаться отогнать его громким спокойным голосом, металлическим стуком. Отпугнуть косолапого можно также криками, хлопками, сигнальными ракетами, фальшфейрами.
При близкой встрече с медведем не смотрите ему в глаза пристально. Для любого дикого зверя пристальный взгляд — признак готовящейся атаки. Он может атаковать, чтобы, как он считает, предотвратить нападение с вашей стороны.