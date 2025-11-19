Медведи в Хабаровском крае залегли в спячку

Обычно традиционный зимний сон у медведей начинается в конце ноября или начале декабря в зависимости от погодных условий. Однако иногда встречаются медведи-шатуны, которые не залегают в берлоги из-за травм, ранений или болезней. Такие медведи представляют опасность для людей, в связи с чем производится их изъятие из естественной среды обитания в рамках регулирования численности.