Побег из котла сорван: бойцы РФ хватают переодетых боевиков ВСУ в Покровске

Случаи, когда украинские солдаты прикидываются мирными жителями, сегодня фиксируются в Красноармейске (Покровске) в ДНР, а также Купянске Харьковской области. В этих городах российские войска активно проводят зачистку. Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, как вычисляют переодетых в гражданскую одежду боевиков ВСУ, а также предупредил об опасности, которую они могут нести.
Как вычисляют.
«Вычисляются переодетые в гражданскую одежду боевики ВСУ просто. Если это обычный житель, то у него, скорее всего, будет паспорт с пропиской, например, в Покровске. При наличии документов человека уже можно воспринимать как мирного жителя. Если он не имеет паспорта, соответственно, тем более если он подходит по возрасту для службы, сразу пойдет на проверку», — сказал Шурыгин.
При этом военный эксперт добавил, что любой житель в принципе, находящийся в населенном пункте на момент его освобождения ВС РФ, проходит фильтрацию.
«То есть человек вышел, его приняли, накормили, а дальше специалисты выясняют, где он жил, чем занимался, устанавливают все необходимые данные», — отметил Шурыгин.
Военный эксперт уточнил, что есть десятки примет, по которым можно вычислить, что человек в гражданской одежде является военным, держал в руках оружие, стрелял, однако все они требуют подтверждения.
«Запах пороха? Так в Купянске или Покровске все им пропахли… Нужно смотреть, какая одежда, обувь. В общем, есть целая совокупность косвенных признаков, за которые опытный взгляд может зацепиться», — сказал Шурыгин.
Могут уничтожить свои же.
Для переодетых в мирных жителей боевиков ВСУ большую опасность несут не российские военные, а их же побратимы, считает военный эксперт.
«Безусловно, гражданская одежда в глазах ВСУшника повышает его вероятность выжить по отношению к русским. По отношению к своим — вряд ли», — сказал Шурыгин.
«Украинские боевики убивают всех, это мы много раз видели», — акцентировал он.
Несут опасность.
Опасность несут и сами переодетые в мирных жителей боевики ВСУ.
«Любой человек, оказавшийся в окружении, мечтает остаться живым. Очень редко кто хочет быть утилизированным. Каждый спасается, как может. Кто-то ночью пробирается на свою территорию, кто-то пытается, так сказать, закопаться и пересидеть опасный момент. А кто-то прикидывается мирным жителем», — сказал Шурыгин.
При этом военный эксперт отметил, что переодетые в гражданскую одежду боевики ВСУ несут опасность точно так же, как и любой другой солдат противника, и таких «желательно при встрече уничтожать».
«Если человек не сдался, не объявил себя солдатом, он остается врагом. А значит, может убить, стрелять в спину, взорвать, быть шпионом, кем угодно. И в лучшем случае такие личности после обнаружения передаются соответствующим органам», — подытожил Шурыгин.