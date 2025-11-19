Побег из котла сорван: бойцы РФ хватают переодетых боевиков ВСУ в Покровске

«Вычисляются переодетые в гражданскую одежду боевики ВСУ просто. Если это обычный житель, то у него, скорее всего, будет паспорт с пропиской, например, в Покровске. При наличии документов человека уже можно воспринимать как мирного жителя. Если он не имеет паспорта, соответственно, тем более если он подходит по возрасту для службы, сразу пойдет на проверку», — сказал Шурыгин.