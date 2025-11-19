Экзотическое животное напало на отдыхающего жителя Башкирии: лишь дома мужчина почувствовал, что ему нужна помощь

Специалисты напомнили, что при посещении экзотических стран необходимо вакцинироваться от местных инфекций, избегать контактов с дикими животными, не пытаться их кормить, фотографироваться с ними или снимать видео, а также употреблять только кипяченую или бутилированную воду.