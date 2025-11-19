Ричмонд
Экзотическое животное напало на отдыхающего жителя Башкирии: лишь дома мужчина почувствовал, что ему нужна помощь

Жителя Башкирии в отпуске за рубежом укусила обезьяна.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Стерлитамаке на прошлой неделе было зафиксировано 20 случаев укусов животных, среди пострадавших оказался житель города, которого во время заграничного отдыха укусила обезьяна. Об этом на оперативном совещании в мэрии доложила исполняющая обязанности начальника территориального отдела Роспотребнадзора Айгуль Губайдулина.

Инцидент с приматом хоть и произошел за рубежом, однако за медицинской помощью мужчина обратился уже по возвращении на родину. Укус оказался неглубоким, а обезьяна, к счастью, не заразила пострадавшего никаким вирусом.

В Роспотребнадзоре отметили, что приматы могут быть переносчиками многих опасных заболеваний. Мужчина прошел необходимый курс прививок, и сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Специалисты напомнили, что при посещении экзотических стран необходимо вакцинироваться от местных инфекций, избегать контактов с дикими животными, не пытаться их кормить, фотографироваться с ними или снимать видео, а также употреблять только кипяченую или бутилированную воду.

