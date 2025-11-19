Участок трассы «Иркутск-Оса-Усть-Уда» перекроют из-за учений

IrkutskMedia, 19 ноября. Трассу «Иркутск-Оса-Усть-Уда» перекроют из-за командно-штабных учений МЧС на 170-м км 20 ноября. С 11.00 пройдут мероприятия по отработке взаимодействия различных структур при реагировании на ЧС природного и техногенного характера, обусловленные заторами и крупными авариями на дорогах федерального и местного значения.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области сообщает, что движение транспорта будет ограничено с 09.00 до 13.00.
Напомним, в ЖК «Квартал Стрижи» в Маркова Иркутского района прошли пожарно-тактические учения. Огнеборцы отработали различные способы подачи воды при возникновении возгораний в высотных зданиях.