Участок трассы «Иркутск-Оса-Усть-Уда» перекроют из-за учений

IrkutskMedia, 19 ноября. Трассу «Иркутск-Оса-Усть-Уда» перекроют из-за командно-штабных учений МЧС на 170-м км 20 ноября. С 11.00 пройдут мероприятия по отработке взаимодействия различных структур при реагировании на ЧС природного и техногенного характера, обусловленные заторами и крупными авариями на дорогах федерального и местного значения.