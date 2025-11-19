В Иркутске прошло праздничное мероприятие «Налоговая симфония № 35»

На нем чествовали сотрудников и ветеранов управления по Иркутской области.
«Налогообложение в России исчисляется веками, но современной службе всего 35 лет. За эти десятилетия сделано очень многое, совершен технологический прорыв. Мы упростили систему вычетов по НДФЛ, создали личные кабинеты физических и юридических лиц, что существенно облегчило процедуру уплаты налогов. Также ввели новую систему автоматизированного контроля, которая позволяет минимизировать издержки налогоплательщиков и многое другое. И за всем этим стоят люди: ветераны, действующие сотрудники, в том числе молодые специалисты. Я благодарна коллегам за качественную работу и стремление менять систему», — отметила руководитель УФНС России по Иркутской области Татьяна Шафран.
Она также поблагодарила органы региональной и местной власти за плодотворное сотрудничество.
«Ваша работа — это фундамент, на котором стоит благополучие Иркутска. Благодаря вам в бюджеты всех уровней своевременно поступают средства. Это позволяет нам строить школы и детские сады, спортивные объекты, поддерживать социальные программы. Вы напрямую способствуете устойчивому развитию экономики нашего города, созданию благоприятного инвестиционного климата. Благодарю руководство, сотрудников и ветеранов за профессионализм, принципиальность, добросовестность и верность службе», — поздравил присутствующих вице-мэр Иркутска Сергей Кладов.
Он передал почетные грамоты и благодарности мэра города нескольким работникам Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области.
Собравшихся также поздравили и вручили награды первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов, председатель Законодательного собрания региона Александр Ведерников, Главный федеральный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич.
Завершилось торжественное мероприятие музыкально-театрализованной постановкой «Налоговая симфония № 35» и концертной программой, сообщает пресс-служба администрации города.