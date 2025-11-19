В Иркутске прошло праздничное мероприятие «Налоговая симфония № 35»

«Налогообложение в России исчисляется веками, но современной службе всего 35 лет. За эти десятилетия сделано очень многое, совершен технологический прорыв. Мы упростили систему вычетов по НДФЛ, создали личные кабинеты физических и юридических лиц, что существенно облегчило процедуру уплаты налогов. Также ввели новую систему автоматизированного контроля, которая позволяет минимизировать издержки налогоплательщиков и многое другое. И за всем этим стоят люди: ветераны, действующие сотрудники, в том числе молодые специалисты. Я благодарна коллегам за качественную работу и стремление менять систему», — отметила руководитель УФНС России по Иркутской области Татьяна Шафран.