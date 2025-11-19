Ричмонд
В Иркутске прошло праздничное мероприятие «Налоговая симфония № 35»

Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутском областном музыкальном театре имени Загурского состоялось торжественное мероприятие, посвященное 35-летию УФНС России.

Источник: НИА Байкал

На нем чествовали сотрудников и ветеранов управления по Иркутской области.

«Налогообложение в России исчисляется веками, но современной службе всего 35 лет. За эти десятилетия сделано очень многое, совершен технологический прорыв. Мы упростили систему вычетов по НДФЛ, создали личные кабинеты физических и юридических лиц, что существенно облегчило процедуру уплаты налогов. Также ввели новую систему автоматизированного контроля, которая позволяет минимизировать издержки налогоплательщиков и многое другое. И за всем этим стоят люди: ветераны, действующие сотрудники, в том числе молодые специалисты. Я благодарна коллегам за качественную работу и стремление менять систему», — отметила руководитель УФНС России по Иркутской области Татьяна Шафран.

Она также поблагодарила органы региональной и местной власти за плодотворное сотрудничество.

«Ваша работа — это фундамент, на котором стоит благополучие Иркутска. Благодаря вам в бюджеты всех уровней своевременно поступают средства. Это позволяет нам строить школы и детские сады, спортивные объекты, поддерживать социальные программы. Вы напрямую способствуете устойчивому развитию экономики нашего города, созданию благоприятного инвестиционного климата. Благодарю руководство, сотрудников и ветеранов за профессионализм, принципиальность, добросовестность и верность службе», — поздравил присутствующих вице-мэр Иркутска Сергей Кладов.

Он передал почетные грамоты и благодарности мэра города нескольким работникам Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области.

Собравшихся также поздравили и вручили награды первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов, председатель Законодательного собрания региона Александр Ведерников, Главный федеральный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич.

Завершилось торжественное мероприятие музыкально-театрализованной постановкой «Налоговая симфония № 35» и концертной программой, сообщает пресс-служба администрации города.