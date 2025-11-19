Информация о закрытии почтового отделения в омском селе оказалась ложной

На официальной странице губернатора омич написал комментарий, в котором утверждал о закрытии в селе Дружино единственного почтового отделения. В УФПС по Омской области опровергли информации, сообщив, что почта продолжает работать, но по сокращенному графику.
Пользователь по имени Владимир написал комментарий на официальной странице губернатора Омской области Виталия Хоценко. В комментарии омич утверждал, что село Дружино лишилось почтового отделения:
«Ответьте на один вопрос, пожалуйста: почему в селе Дружино закрыли почту?», — задал омич вопрос главе региона.
На запрос редакции в УФПС Омской области по проблеме закрытия сельского отделения ответили, что информация о полном закрытии не соответствует действительности:
«Офис работает по временному графику: вторник, пятница — с 9:00 до 12:00, четверг — с 9:00 до 11:00. Мы были вынуждены изменить режим работы отделения из-за вакансии начальника», — говорится в сообщении ведомства.
Также в УФПС по Омской области отметили, что новый кандидат уже найден и скоро отделение возобновит обслуживание клиентов по привычному для них графику.
