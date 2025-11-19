Шестиметровый питон скрутил жителя Индонезии и утащил в реку

Шестиметровый питон в Индонезии скрутил и утащил под воду мужчину. Об этом пишет издание Vice.
Инцидент произошел на реке Себангау, когда гид вел лодку с группой туристов. Змея находилась у берега, и гид решил продемонстрировать свои навыки обращения со змеями. Он схватил питона за голову, а тот дернулся и сбросил мужчину в реку.
Змея обхватила мужчину и скрутила его шею кольцами. Помощники гида спрыгнули в реку, чтобы спасти коллегу. Один взял змею за голову, а второй за хвост. Спустя какое-то время мужчина освободился и выплыл на поверхность, уточняется в публикации.
Ранее огромный питон в индийском штате Раджастхан целиком проглотил собаку и попытался уползти с территории фермы, но застрял на окружающем ее заборе. Пресмыкающееся резко потяжелело с 50 до 75 килограммов.
До этого врачи Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского оказали необходимую помощь российской туристке, которую на Бали укусила ядовитая змея. При этом ядовитые змеи встречаются и в столичном регионе: щитомордника (вид ядовитых рептилий семейства гадюковых) заметили возле детской площадки у Битцевского парка в Москве.