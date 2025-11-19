В Нукутском районе создали этнопарк

Его оборудовали на улице Набережная. Работы провели по федеральному проекту «Благоустройство сельских территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Цели и задачи программы также отвечают инициативе нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
При благоустройстве нового пространства для детей установлены малые архитектурные формы: скамейки, качели, интерактивные и развивающие стенды в виде сельхозживотных. Для взрослых сделали уличную мебель, перголы и беседки. По всей площади этнопарка установлено освещение со светодиодными светильниками. За счет внебюджетных источников для массовых праздничных и культурных мероприятий на территории парка сделали юрту.
Общая стоимость проекта — 4,2 млн рублей, уточняет пресс-служба Правительства региона. Летом 2025 года ход строительства проверил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Глава региона отметил, что это не первый масштабный для сельской территории Нукутского района проект, реализованный администрацией муниципалитета совместно с министерствами разных профилей, а также с инициативными жителями и организациями-инвесторами.
«Благодаря госпрограмме “Комплексное развитие сельских территорий” сегодня села становятся более комфортными и качественными для жизни сельчан. Некоторые объекты благоустройства не уступают городским. Важно, что сами жители проявляют инициативу и участвуют в мероприятиях, направленных на комфорт и преображение своего села. Правительство региона будет стараться находить разные механизмы для поддержки этих инициатив», — отметил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Как отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина, всего в этом году в Нукутском районе на основании заявок от администрации муниципалитета в рамках мероприятий по благоустройству сельских территорий реализовано 16 проектов. В 2025 году в восьми районах Приангарья реализовано 22 таких проекта.