В Нукутском районе создали этнопарк

«Благодаря госпрограмме “Комплексное развитие сельских территорий” сегодня села становятся более комфортными и качественными для жизни сельчан. Некоторые объекты благоустройства не уступают городским. Важно, что сами жители проявляют инициативу и участвуют в мероприятиях, направленных на комфорт и преображение своего села. Правительство региона будет стараться находить разные механизмы для поддержки этих инициатив», — отметил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.