Пропал — как отрезало: Тюменцы жалуются на отсутствие мобильного интернета

Жители Тюмени вновь отмечают, что во многих районах города пропал мобильный интернет. Связь теряется в нескольких близких к центру районах города, рассказали URA.RU читатели.

Ограничения коснулись, в основном, центральных районов города.

«Выехала из дома, из Дударева. У Московского тракта пропал мобильный интернет, и так и не появился — работаю в историческом центре», — сообщила агентству Тюменка. Другие жители города добавляют, что связь отсутствует в районе областной больницы № 2, Дома обороны и в других районах.

Многие отмечают, что сбоить мобильный интернет начал еще 18 ноября, около шести часов вечера. В предыдущий раз ограничения вводились в конце октября. Местные власти пояснили, что делать, когда мобильный интернет недоступен.