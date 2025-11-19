В СО РАН прокомментировали вырубку деревьев в роще Академгородка в Иркутске

Территорию под застройку уже огородили. В ходе работ спилили часть деревьев. Активисты записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на ситуацию.
В пресс-службе Сибирского отделения РАН прокомментировали ситуацию. Замдиректора института солнечно-земной физики Виктор Алешков рассказал, что часть деревьев в роще, действительно, были спилены: эти работы были проведены в ходе подготовки строительной площадки к проведению земляных работ.
«Были спилены берёзы, которые выросли “диким образом”, никто их не высаживал, — рассказал Виктор Алешков. — Действия предусмотрены в рамках строительства и прошли экологическую экспертизу. Те деревья, которые были высажены специально, были особым образом помечены, чтобы не повредить их при проведении строительных работ. Проведение строительных работ находится под надзором Стройконтроля».