Екатеринбург и Краснодар свяжет скоростная магистраль

Новый транспортный путь, получивший название Юго-Западная хорда, начнется от федеральной трассы М-4 «Дон» рядом с Краснодаром. Дорога пройдет вне пределов крупных населенных пунктов, минуя Волгоград, Саратов, Тольятти и Самару, что позволит избежать транспортных заторов внутри этих городов. Затем чере Татарстан магистраль соединится с трассой М-12, направляющейся в сторону Екатеринбурга.