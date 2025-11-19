Екатеринбург и Краснодар свяжет скоростная магистраль

«Это будет современная дорога шириной от четырех до шести полос. Предстоит построить 1192 километра новых участков. Стоимость проекта оценивается в 1,7 триллиона рублей», — заявил руководитель компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
Новый транспортный путь, получивший название Юго-Западная хорда, начнется от федеральной трассы М-4 «Дон» рядом с Краснодаром. Дорога пройдет вне пределов крупных населенных пунктов, минуя Волгоград, Саратов, Тольятти и Самару, что позволит избежать транспортных заторов внутри этих городов. Затем чере Татарстан магистраль соединится с трассой М-12, направляющейся в сторону Екатеринбурга.
Возведение указанной автомагистрали является частью масштабной государственной программы модернизации транспортной инфраструктуры. Новый участок автодороги обеспечит надежное сообщение между европейской территорией нашей страны и Уральским регионом, способствуя развитию международных логистических коридоров, включая маршруты в Китайском направлении.