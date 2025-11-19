«Минимизация рисков врачебной ошибки»: в Башкирии намерены ужесточить требования к работе частных клиник

В следующий вторник, 25 ноября, на пленарном заседании парламента Башкирии депутаты планируют рассмотреть в окончательном чтении законопроект, обязывающий частные медицинские клиники соблюдать клинические рекомендации федерального Министерства здравоохранения. Изменения в закон «О частной медицинской деятельности в Республике Башкортостан» планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании в конце этого месяца.
Как рассказал председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, инициатива направлена на унификацию стандартов качества медицинской помощи независимо от формы собственности медучреждения. Он подчеркнул, что речь идет не просто о доступе к клиническим рекомендациям, а об обеспечении их применения в ежедневной врачебной практике.
— Это вопрос безопасности и минимизации рисков врачебной ошибки, — считает председатель Курултая.
Спикер парламента отметил, что многие частные клиники уже сегодня ориентируются на клинические рекомендации, однако закон необходим для того, чтобы применение утвержденных алгоритмов лечения стало правилом и не зависело от подходов конкретного руководителя.
Законопроект также предусматривает расширение прав пациента на выбор лиц, которым может быть передана информация о состоянии его здоровья, в том числе после смерти пациента.
Проект закона прошел первое чтение в прошлом месяце, ко второму чтению поправок не поступило.
