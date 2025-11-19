В Агентстве миграции Узбекистана появится ситуационный центр помощи гражданам

Как отмечалось, на международном рынке труда наблюдается высокий спрос на квалифицированные кадры. На данный момент сформированы заказы на 140 тыс. специалистов, однако для подготовки тех, кто соответствует требованиям по языку и профнавыкам, предстоит проделать значительную работу. Кроме того, из-за рассредоточенности услуг трудовой миграции граждане сталкиваются с рядом неудобств.