В Омской области насчитали более 7,2 млн сельскохозяйственных животных и птицы

По последним данным, на частных подворьях, на фермах и на сельхозпредприятиях омичей находится в данный момент 6,2 млн голов домашней птицы, 408 тысяч свиней, 344 тысячи голов крупного рогатого скота, 218 тысяч голов мелкого рогатого скота, а также 35 тысяч лошадей. Маркировка и учет стали обязательными с 1 марта 2024 года по новым правилам — срок регистрации зависит от вида животных и формы собственности. Учет проводится бесплатно ветеринарными специалистами, а маркировку владелец обеспечивает самостоятельно любым способом из перечисленных в ветеринарных правилах: бирки, ошейники, микрочипы и другие.