Золотой унитаз «Америка» продали на аукционе за 12 миллионов долларов

Унитаз «Америка», созданный из 18-каратного золота и весящий более 100 килограммов, продали на аукционе за 12,1 миллиона долларов. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома Sotheby’s.
Работа итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана изначально принадлежала владельцу бейсбольной команды «Нью-Йорк Метс» Стивену Коэну, он приобрел ее в 2017 году.
Каттелан создал два таких унитаза: один из них украли в 2019 году из экспозиции артиста в Британии.
В Париже на торги выставили картину «Бюст женщины в цветочной шляпе (Дора Маар)» за авторством испанского художника Пабло Пикассо. Ее представили публике впервые за 80 лет — работа находилась в частной коллекции с момента покупки в 1944 году.
В британском графстве Сомерсет аукционист Джон Снейп нашел на стене в старой дубильной мастерской картину известного нидерландского художника XVII века Виллема ван Одекеркена. На ней была изображена женщина за мытьем посуды.
В США на помойке нашли картину знаменитого канадского художника Жана-Поля Риопеля «Без названия, акварель и чернила на бумаге», которую ранее украли из галереи города Эдмонтон 6 декабря 2021 года. Работа художника оценивается в 50 тысяч долларов (3 914 500 рублей — прим. «ВМ»).