Нацбанк сказал белорусам, на какой карте нельзя хранить значительную сумму денег

Нацбанк сказал белорусам, на какой банковской карте нельзя хранить много денег. Подробности сообщили в пресс-службе Национального банка.
«Автоматизированной системой Нацбанка с 1 сентября зафиксировано 112 случаев “продажи несуществующих новогодних товаров”, — уточнили в финансовом учреждении.
И заметили, что общая сумма ущерба составляет 39 000 рублей. В пресс-службе пояснили, в чем состоит схема. В социальных сетях мошенники публикуют объявления, касающиеся продажи новогодних товаров по привлекательным ценам. Аккаунт магазина внушает доверие: большое число подписчиков, много публикаций, положительные отзывы. Продавец взамен на 100% предоплату обещает хорошую скидку или же бесплатную доставку. Однако после оплаты представитель магазина перестает выходить на связь, страницы в соцсетях пропадают, а товар не приходит.
Нацбанк рекомендует белорусам при покупках в соцсетях отдавать предпочтение оплате по факту, обходить предложение, обещающие привлекательные цены, секретные распродажи, эксклюзивные поставки прямиком от производителя".
«Используйте отдельную банковскую карту для осуществления покупок в интернете и не храните на ней значительную сумму денег», — заявили в пресс-службе.
Ранее МВД предупредило белорусов про опасность геометок под фото в соцсетях: «Помогают мошенникам узнать регулярные маршруты, могут взломать аккаунты, украсть деньги».
Тем временем «Минсктранс» планирует возобновить автобусное сообщение с Литвой с 21 ноября.
Кроме того, карты крупных белорусских банков могут не работать пять часов из-за сбоя.