Нацбанк сказал белорусам, на какой карте нельзя хранить значительную сумму денег

И заметили, что общая сумма ущерба составляет 39 000 рублей. В пресс-службе пояснили, в чем состоит схема. В социальных сетях мошенники публикуют объявления, касающиеся продажи новогодних товаров по привлекательным ценам. Аккаунт магазина внушает доверие: большое число подписчиков, много публикаций, положительные отзывы. Продавец взамен на 100% предоплату обещает хорошую скидку или же бесплатную доставку. Однако после оплаты представитель магазина перестает выходить на связь, страницы в соцсетях пропадают, а товар не приходит.