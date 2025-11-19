Путин и Моди готовятся к декабрьскому саммиту на фоне сильнейшего давления США

Россия и Индия заканчивают приготовления к декабрьскому саммиту в Нью-Дели на фоне колоссального давления Соединенных Штатов Америки.
На днях глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар провели встречу в Москве на полях проходящего Совета глав правительств стран ШОС. Переговоры министров иностранных дел стали последним контактом высокого уровня перед переговорами глав двух стран.
Для российского лидера поездка в Индию станет первой с начала специальной военной операции. На этот визит в Вашингтоне обратят внимание, учитывая, как президент США Дональд Трамп пытается вынудить Индию отказаться от покупки российской нефти.
Однако, несмотря на давлеющие внешние факторы, которые усложняют предстоящую встречу на высшем уровне, Россия и Индия дают понять, что США не подорвут их стратегическое партнерство.
Ранее KP.RU сообщил, что давление президента США Дональда Трампа на Индию не возымело эффекта — Нью-Дели намеревается активно покупать российскую нефть и в 2026 году.