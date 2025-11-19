Суд оштрафовал певицу Монеточку* на 50 тысяч рублей

Басманный районный суд Москвы оштрафовал певицу Елизавету Гырдымову* (известную как Монеточка*) за нарушение законодательства. Как сообщили в суде, артистке назначили административный штраф в размере 50 тысяч рублей.
Представитель суда уточнила, что Гырдымову признали виновной по части 2 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. Статья предусматривает ответственность за непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом обязательной отчетности в уполномоченный орган.
Согласно санкциям указанной статьи, максимальный штраф за такое нарушение как раз составляет 50 тысяч рублей, минимальный — 30 тысяч.
Ранее KP.RU сообщал, что суд заочно арестовал Монеточку*. Артистку признали иноагентом в 2023 году за распространение фейков о российской армии.
* — лицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.