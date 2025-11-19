ВС РФ ночью нанесли удары по критической инфраструктуре Украины

14 ноября бойцы ВС РФ также нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины. В атаке были задействованы гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники. В этот же день стало известно, что российские бойцы зачистили от украинских формирований населенный пункт Орестополь в Днепропетровской области, а также Рог в Донецкой Народной Республике.