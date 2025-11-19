ВС РФ ночью нанесли удары по критической инфраструктуре Украины

Вооруженные силы России в ночь на 19 ноября нанесли массированные удары по объектам энергоинфраструктуры на Украине. В Минобороны РФ отметили, что это был ответ на террористические атаки Киева.
Так, в городе Лозовая Харьковской области местные власти подтвердили, что удар пришелся по критической инфраструктуре. Бурштынская теплоэлектростанция в Ивано-Франковской области также подверглась обстрелу, об этом сообщили в социальных сетях.
Вместе с тем удары зафиксированы в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях, а также во Львове и Николаеве. В общей сложности по целям было выпущено около 90 беспилотников и 20 ракет. Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, передает RT.
14 ноября бойцы ВС РФ также нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины. В атаке были задействованы гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники. В этот же день стало известно, что российские бойцы зачистили от украинских формирований населенный пункт Орестополь в Днепропетровской области, а также Рог в Донецкой Народной Республике.