Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми контейнерные площадки для мусора оборудуют видеокамерами

Видеонаблюдение необходимо для контроля за складированием отходов.

Источник: Комсомольская правда

Пермская гордума поддержала инициативу администрации города по установке видеонаблюдения за контейнерными площадками нового образца. Видеокамеры исключат складирование твердых коммунальных отходов вне мусоросборников и не относящемуся к ТКО мусору.

Представитель горадминистрации пояснил, что видеокамеры позволят фиксировать правонарушения. Траты на установку видеонаблюдения включены в запланированные бюджетом города расходы на установку контейнерных площадок нового образца. В следующем году на эти цели предусмотрено свыше 54 млн руб.