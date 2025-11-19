В Перми контейнерные площадки для мусора оборудуют видеокамерами

Представитель горадминистрации пояснил, что видеокамеры позволят фиксировать правонарушения. Траты на установку видеонаблюдения включены в запланированные бюджетом города расходы на установку контейнерных площадок нового образца. В следующем году на эти цели предусмотрено свыше 54 млн руб.