Аэропорты Краснодара и Геленджика возобновили работу

Временные ограничения вводили в аэропортах Краснодара и Геленджика ночью 19 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорты Краснодара и Геленджика возобновили работу. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили ночью 19 ноября. Работу аэропортов приостанавливали для обеспечения безопасности полетов. В Краснодарском крае действовал сигнал «Беспилотная опасность».

В настоящее время воздушные гавани работают в штатном режиме.

Напомним, над Краснодарским краем уничтожили 14 беспилотников ночью 19 ноября. 16 дронов сбили над акваторией Черного моря, еще девять БПЛА — над Азовским морем.

