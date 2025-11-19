Аэропорты Краснодара и Геленджика возобновили работу. Об этом сообщили в Росавиации.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили ночью 19 ноября. Работу аэропортов приостанавливали для обеспечения безопасности полетов. В Краснодарском крае действовал сигнал «Беспилотная опасность».
В настоящее время воздушные гавани работают в штатном режиме.
Напомним, над Краснодарским краем уничтожили 14 беспилотников ночью 19 ноября. 16 дронов сбили над акваторией Черного моря, еще девять БПЛА — над Азовским морем.
