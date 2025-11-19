Ричмонд
Девять школ Красноярского края получили знак качества Рособрнадзора

Школы края получили знак качества Рособрнадзора.

Источник: Комсомольская правда

Девять школ края вошли в число лучших по итогам федерального проекта Рособрнадзора. Об этом рассказали в минобразования края. Учреждения отметили знаками качества в двух номинациях. Знака «Высокие образовательные результаты» удостоены Школа космонавтики и Физмат школа СФУ. Знак «Высокая культура оценивания» получили Красноярская Мариинская гимназия, Минусинский кадетский корпус, гимназия № 1 и школа № 4 Канского округа, гимназия № 91 Железногорска, а также гимназии № 2 и № 14.

Для формирования перечня школ в двух номинациях учреждения были предварительно разделены на группы с учетом ряда факторов — территориальной принадлежности, размера населенного пункта, транспортной доступности.

Всего отметили 1300 учебных заведений из 63 регионов нашей страны.