Девять школ Красноярского края получили знак качества Рособрнадзора

Девять школ края вошли в число лучших по итогам федерального проекта Рособрнадзора. Об этом рассказали в минобразования края. Учреждения отметили знаками качества в двух номинациях. Знака «Высокие образовательные результаты» удостоены Школа космонавтики и Физмат школа СФУ. Знак «Высокая культура оценивания» получили Красноярская Мариинская гимназия, Минусинский кадетский корпус, гимназия № 1 и школа № 4 Канского округа, гимназия № 91 Железногорска, а также гимназии № 2 и № 14.