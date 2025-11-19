ФСБ задержала первого замглавы Таштагольского района Кузбасса Попова

Напомним, в июне в Кузбассе задержали бывшего министра здравоохранения региона Дмитрия Беглова. Ему предъявили обвинения по ст. 290 УК РФ (получение взятки) и отправили под арест. По информации следствия, с января по июнь 2025 года Беглов взял деньги у предпринимателя и компаний за поддержку и содействие в договорах на закупку медицинских изделий.