ФСБ задержала первого замглавы Таштагольского района Кузбасса Попова

Силовики задержали первого заместителя главы Таштагольского района Кемеровской области Сергея Попова, сообщило региональное управление ФСБ РФ.
Чиновника заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Речь идёт о заключении контрактов для строительства объектов теплоснабжения спортивно-туристического комплекса в поселке Шерегеш.
По данным ФСБ, Попов, используя служебные полномочия, одобрил изготовление и использование некачественных железобетонных конструкций, которые не соответствовали техническим требованиям. Он также подписал акты о приемке работ и поручил произвести их оплату на сумму свыше 11,4 млн рублей.
Следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело против Попова по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Правоохранительные органы также провели обыски по месту его жительства и работы чиновника. Они изъяли документы, касающиеся этого расследования. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.
Также ведётся расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, которого обвиняют в мошеннических действиях при исполнении указанного контракта.
Напомним, в июне в Кузбассе задержали бывшего министра здравоохранения региона Дмитрия Беглова. Ему предъявили обвинения по ст. 290 УК РФ (получение взятки) и отправили под арест. По информации следствия, с января по июнь 2025 года Беглов взял деньги у предпринимателя и компаний за поддержку и содействие в договорах на закупку медицинских изделий.