Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 19 ноября 2025:
1. Два куска хлеба, суп, каша — еда на три дня: В Кишиневе бывшие педагоги, врачи и академики стоят в очереди за горячим бесплатным обедом на улице.
2. Ужасная смерть в Молдове: 61-летний мужчина совершил самосожжение.
3. Майя Санду вновь обвинила РФ в гибридных атаках и дезинформации: Не по адресу — власть Молдовы и без России полностью подорвала доверие граждан к государству и его политике.
4. «Мы давно забыли вкус настоящих молдавских помидоров, теперь их не отличишь от турецких»: Действительно ли нынешние отечественные томаты по вкусу ничем не отличаются от европейских — где же наши крупные и сочные овощи.
5. В Молдове становится еще холоднее: Страну ждет первый снег и всего лишь + 3 — привыкаем, зима уже близко.
Бывший министр экономики Молдовы Александр Муравский рассказал «КП» в Молдове, почему страна лишилась собственных сортов помидоров (далее…).
Избиратели Молдовы не жалуют ПАС: «Это, в первую очередь, показатель того, что президентские и парламентские выборы были сфальсифицированы».
И на местных выборах не голосуют за правящую партию (далее…).