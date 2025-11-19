Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 19 ноября 2025: В Кишиневе бывшие педагоги, врачи и академики стоят в очереди за горячим бесплатным обедом; Санду вновь обвинила Россию в гибридных атаках и дезинформации; куда исчез

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 19 ноября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 19 ноября 2025:

1. Два куска хлеба, суп, каша — еда на три дня: В Кишиневе бывшие педагоги, врачи и академики стоят в очереди за горячим бесплатным обедом на улице.

2. Ужасная смерть в Молдове: 61-летний мужчина совершил самосожжение.

3. Майя Санду вновь обвинила РФ в гибридных атаках и дезинформации: Не по адресу — власть Молдовы и без России полностью подорвала доверие граждан к государству и его политике.

4. «Мы давно забыли вкус настоящих молдавских помидоров, теперь их не отличишь от турецких»: Действительно ли нынешние отечественные томаты по вкусу ничем не отличаются от европейских — где же наши крупные и сочные овощи.

5. В Молдове становится еще холоднее: Страну ждет первый снег и всего лишь + 3 — привыкаем, зима уже близко.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Мы давно забыли вкус настоящих молдавских помидоров, теперь их не отличишь от турецких»: Действительно ли нынешние отечественные томаты по вкусу ничем не отличаются от европейских — где же наши крупные и сочные овощи.

Бывший министр экономики Молдовы Александр Муравский рассказал «КП» в Молдове, почему страна лишилась собственных сортов помидоров (далее…).

Майя Санду вновь обвинила РФ в гибридных атаках и дезинформации: Не по адресу — власть Молдовы и без России полностью подорвала доверие граждан к государству и его политике.

Президент Молдовы выступила в Кишиневе на второй сессии Moldova Security Forum 2025 и поблагодарила ЕС и НАТО за то, что они вооружают Молдову и увеличивают военные расходы страны (далее…).

Избиратели Молдовы не жалуют ПАС: «Это, в первую очередь, показатель того, что президентские и парламентские выборы были сфальсифицированы».

И на местных выборах не голосуют за правящую партию (далее…).

