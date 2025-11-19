28% жителей Красноярского края всегда читают надписи на этикетках в магазинах

Самыми внимательными потребителями оказались жители Республики Тыва. Здесь почти каждый третий покупатель приобретает товары лишь после тщательного изучения информации на упаковке: состава продукта, энергетической ценности, сроков годности и условий хранения. А 26% обращают внимание на надписи, хотя признают, что данные зачастую трудночитаемы.