28% жителей Красноярского края всегда читают надписи на этикетках в магазинах

О потребительском поведении жителей Енисейской Сибири рассказали в пресс-службе Красноярскстат.
Самыми внимательными потребителями оказались жители Республики Тыва. Здесь почти каждый третий покупатель приобретает товары лишь после тщательного изучения информации на упаковке: состава продукта, энергетической ценности, сроков годности и условий хранения. А 26% обращают внимание на надписи, хотя признают, что данные зачастую трудночитаемы.
Жители Красноярского края также проявляют интерес к маркировке товаров: 28% потребителей внимательно изучают всю информацию на этикетке перед покупкой. Почти половина покупателей обращают внимание на данные, указанные производителем, однако многие выражают недовольство из-за недостаточной четкости представленной информации.
Только 18% населения Республики Хакасия регулярно изучают надписи на упаковках товаров, еще треть жителей обращают внимание на эту информацию, однако жалуется на ее трудное восприятие.